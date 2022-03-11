Ссора из-за парковки вылилась в порезы ножом и угрозы гранатой в Тбилиси

11 мар. 19:43

В Тбилиси задержан мужчина, агрессивно заступившийся за жену во время ссоры из-за парковочного места, такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры.

Как установило следствие, отец и сын вступили в конфликт с соседкой из-за парковки у жилого дома вечером 8 марта.

Однако за женщину заступился ее муж. Как установило следствие, сделал он это оригинальным способом: избил и оскорбил обидчиков супруги, а потом порезал им руки ножом и угрожал подорвать гранатой всю семью.

Агрессор был задержан уже на следующий день, ему грозит до двух лет тюрьмы за угрозы и насилие, а на время следствия прокуратура потребует для него ареста, передает Sputnik Грузия.