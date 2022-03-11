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"Лукойл" возобновил нефтедобычу в Ираке

&quot;Лукойл&quot; возобновил нефтедобычу в Ираке

"Лукойл" досрочно завершил плановое техническое обслуживание на иракском месторождении "Западная Курна - 2" и возобновил добычу нефти на плановом уровне, - сообщили в компании.

"Лукойл" завершил проведение планового технического обслуживания объекта на месторождении "Западная Курна - 2" в Ираке. Добыча возобновлена с 8 марта 2022 года и находится на прежних уровнях - 400 тыс баррелей в сутки", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Предполагалось, что ремонтные работы на месторождении продлятся до 10 марта.

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