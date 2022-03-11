Астраханский Минздрав создает запас жизненно важных лекарств

11 мар. 19:30

В Астраханской области формируется запас препаратов, необходимых больным онкологией и страдающим орфанными заболеваниями, - сообщил сегодня министр здравоохранения региона Александр Буркин.

"Проводятся закупки лекарственных жизненно важных препаратов на общую сумму 572 млн рублей. ...Нас заверили, что с инсулинами проблем не будет, на складах запас в среднем до восьми месяцев", - рассказал министр на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики области, передает "Интерфакс".

Есть сложности с закупками лекарств для лечения орфанных заболеваний, выпускаемых европейскими и американскими производителями, однако регион сформировал их запас на три месяца.