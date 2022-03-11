Власти Северной Осетии сняли часть коронавирусных ограничений

11 мар. 19:14

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 в республике, отменяющий ряд ограничений, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, с сегодняшнего дня отменяется социальное дистанцирование, а также условие расстановки столов на расстоянии в 1,5 м и одновременное присутствие не более 50% от общей вместимости в предприятиях общепита. Также отменяется требование о присутствии не более 50% зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах и культурно-досуговых учреждениях, - передает "Интерфакс".

Число новых случаев COVID-19 среди жителей региона снизилось на 48,7%, - сообщил сегодня главный санитарный врач Северной Осетии Алан Тибилов.