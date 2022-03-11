США вводят новые антироссийские санкции по Украине

11 мар. 19:16

Вашингтон вводит блокирующие санкции против руководителей оказавшихся под санкциями российских банков и депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР, такое сообщение распространил Белый дом.

"Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей", - цитирует его РИА Новости.

В американской администрации подчеркнули, что санкции затронут тех, кто "наживается" на происходящем в Украине и "отрезают их от американской финансовой системы, замораживают все имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в США".

Президент США Джо Байден в телеобращении добавил, что Америка запрещает импорт российских морепродуктов, водки и бриллиантов, в свою очередь запрещая поставки в Россию предметов роскоши.

Глава государства добавил, что эти санкции против РФ - не последние.