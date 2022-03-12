В условиях нарастающей глобальной нестабильности Турция становится центром дипломатической активности, где между странами возобновляются мирные переговоры, пишет турецкая "Сабах".

На днях президент Израиля Ицхак Герцог посетил Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А 13 марта Турцию посетит премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Вчера же в Анталье прошли переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, посвященные урегулированию ситуации в Украине. Также Эрдоган и президент США Джо Байден провели в четверг телефонные переговоры. На следующей неделе для встречи с турецким лидером в Анкару прибудет канцлер Германии Олаф Шольц.

Не успел мир до конца справиться с пандемией нового коронавируса, нагрянула новая волна экономических проблем; а в связи с ситуацией в Украине разобщенность международного сообщества лишь нарастает. Возглавляемый США западный блок продолжает наращивать санкционное давление на Россию. Однако санкции подобны бумерангу. Поскольку их введение нарушает мировой экономический баланс, и они затрагивают всех. Например, США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. Это приводит к ценовым всплескам на мировых рынках нефти. В качестве альтернативного решения Вашингтону пришлось обратиться к президенту Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США годами пытались свергнуть. Подобные сценарии озвучиваются не только по энергетике, но и по продовольствию.

Дипломатия во времена хаоса

В условиях кризиса страны пытаются смягчить ущерб путем дипломатии. Именно это и делает Турция, используя свое уникальное геополитическое положение. Турецкая оппозиция и некоторые иностранные обозреватели говорят, что положение Анкары на мировой арене становится все более изолированным. Однако как сближение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), так и наращивание дипломатических усилий в отношениях с Грецией и Израилем - двумя странами, которые Турция откровенно критикует на международной арене – свидетельствует об обратном.

Например, в греческой прессе некоторое время писали, что Мицотакис приложил большие усилия, чтобы попасть на прием к Эрдогану. Причина в том, что Афины, охраняющие внешние границы ЕС и вытесняющие с этой целью беженцев в турецкие территориальные воды в Эгейском море (что привело к гибели десятков из них, несмотря на предупреждения ООН), не смогли разрешить этот кризис без Турции. Особенно сейчас, когда в Европе возник новый миграционный кризис из-за событий на Украине, присутствие Турции за столом переговоров необходимо для гуманитарного решения этого вопроса.

Газовый кризис

В то время как мир погружается в энергетический кризис, обстановка на газовой "шахматной доске" Восточного Средиземноморья накаляется. Израиль - одна из стран, с которыми Афины сотрудничают в это области. Основной целью проекта Восточно-Средиземноморского газопровода для транспортировки израильского газа в Европу через греческую часть Кипра и Грецию было обойти Турцию. Однако, после того, как администрация США выразила скептицизм по поводу реализации проекта, взоры снова обратились к Анкаре.

Израильская администрация, как и Анкара, взяла на себя роль посредника в украинском кризисе. Турция и Израиль входят в число стран, с которыми президент России Владимир Путин контактировал в ходе этого процесса. Однако не будет преувеличением сказать, что позиция Турции уникальна: оставаясь членом НАТО, Турция поддерживает тесные отношения с Россией. Турция - единственный член альянса с российскими ЗРС С-400.

Если не считать неудачных пока попыток посредничества президента Франции Эммануэля Макрона, Анкара, пожалуй, единственная столица в блоке НАТО, которая может помочь наладить успешный диалог с Москвой. Это объясняет, почему министры иностранных дел России и Украины собрались на переговоры в Анталии: в условиях текущего кризиса все дороги ведут в Турцию.