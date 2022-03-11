В школах Германии будут следить за безопасностью украинских и русскоговорящих людей

11 мар. 19:04

Министры образования и культуры федеральных земель Германии намерены работать над тем, чтобы не допускать конфликтов в школах на национальной почве против украинских и русскоговорящих детей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания постоянной конференции министров.

Также министры собираются оказывать помощь студентам из Украины и научному сообществу этой страны, чтобы те могли продолжать обучение и исследования в немецких вузах и институтах.

Кроме того, участники заседания договорились работать на тем, чтобы доступ к школьному образованию в Германии могли получить "без бюрократии" украинские школьники, прибывшие в ФРГ как беженцы, передает РИА Новости.