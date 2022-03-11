Меморандум по связям между Восточным Зангезуром и Нахчываном через Иран подписан в Баку

11 мар. 18:56

Меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана был подписан сегодня в Баку.

Церемония прошла в рамках 15-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Подписи под документом поставили с азербайджанской стороны заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев, с иранской стороны - министр дорог и градостроительства, сопредседатель комиссии Ростам Гасеми.