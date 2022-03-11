Европа планирует наращивать расходы на оборону

11 мар. 18:46

Странам Евросоюза нужно приложить больше усилий для обеспечения безопасности в Европе и увеличить расходы на оборону, - заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во французском Авиньоне канцлер Германии Олаф Шольц.

"Для нас также важно, чтобы мы разобрались... с последствиями, которые конфликт на Украине имеет для нашего будущего. Поэтому мы долго говорили об обороне и безопасности, согласовали в этой связи, что мы сообща должны приложить усилия для обеспечения безопасности Европы, в том числе также, что мы увеличиваем расходы на оборону по сравнению с тем, что было в прошлом", - заявил Шольц, передает РИА Новости.

"Все без исключения" участники саммита позитивно оценили решение Берлина о создании специального фонда для финансирования инфраструктуры и вооружения Вооруженных сил Германии, и "многие сообщили о том, что также предпринимают шаги в своих странах", что "в целом повысит обороноспособность Европы", - добавил Шольц.