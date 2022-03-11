Евросоюз готов к "массивным антироссийским санкциям"

11 мар. 18:42

Европейский союз может ввести вновь масштабные санкции в отношении России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммитам Евросоюза в Версале.

По словам французского лидера, если вопреки заявлениям президента России Владимира Путина, утверждавшего, что он верит в переговоры, РФ выберет путь агрессии, то Европа готова будет применить новые санкции.

"Мы знаем, что должны вновь ввести массивные санкции. Я должен сказать, что в этих рамках ничего не запрещено, ничего не является табу. Мы сделаем все, что считаем эффективным и полезным для того, чтобы остановить Россию на этом пути агрессии", - цитирует Макрона РИА Новости.