Пьяный автослесарь без прав устроил цепное ДТП на чужой машине в Павлодаре

11 мар. 18:38

Слесарь станции техобслуживания в Павлодаре прокатился на чужой Lexus NX-200 и и устроил ДТП с участием четырех автомобилей, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В нем говорится, что внедорожник был сдан в ремонт. Однако 19-летний мужчина решил покататься на нем, в какой-то момент он столкнулся с остановившимся на перекрестке Мercedes, который врезался в LADA Granta, отлетевшую в Lifan.

Как сообщает Sputnik Казахстан, у молодого мужчины не было водительских прав, более того, в момент аварии он находится в пьяном состоянии.

Автослесарь привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 608 КРКоАП, он взят под административный арест на 20 суток.

По факту угона начато досудебное производство по ст.200 УК РК.