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Россиян оставили без трансляций матчей чемпионатов Португалии и Шотландии

Россиян оставили без трансляций матчей чемпионатов Португалии и Шотландии

Матчи чемпионатов Португалии и Шотландии по футболу временно не будут транслироваться в России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин.

По его словам, футбольные лиги обеих стран уведомили телеканал о приостановке действующих договоров на телевизионный показ.

Напомним, в начале марта профессиональная футбольная лига Франции заявила, что приостанавливает контракт с вещателем Лиги 1 в России "Матч ТВ". 8 марта Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о прекращении трансляции матчей в России. АПЛ и клубы единогласно согласились приостановить контракт с сервисом Okko.

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