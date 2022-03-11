Россиян оставили без трансляций матчей чемпионатов Португалии и Шотландии

11 мар. 18:08

Матчи чемпионатов Португалии и Шотландии по футболу временно не будут транслироваться в России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин.

По его словам, футбольные лиги обеих стран уведомили телеканал о приостановке действующих договоров на телевизионный показ.

Напомним, в начале марта профессиональная футбольная лига Франции заявила, что приостанавливает контракт с вещателем Лиги 1 в России "Матч ТВ". 8 марта Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о прекращении трансляции матчей в России. АПЛ и клубы единогласно согласились приостановить контракт с сервисом Okko.