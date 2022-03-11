Казахстанцам больше не нужны маски и QR-коды

11 мар. 17:49

Власти Казахстана отменили обязательное ношение маски на открытом воздухе, а также обязательное использование мобильного приложения Ashyq в "желтой" и "зеленой" зонах.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана принято решение отменить обязательное использование мобильного приложения "Ashyq", требования к соблюдению социальной дистанции, обязательную термометрию и обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска, - говорится в документе, передает Sputnik Казахстан.

Ограничения допуска на работу в очном режиме остаются лишь для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

Вице-премьер страны, председатель МВК Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.

Напомним, сейчас в "зеленой" зоне находятся все регионы Казахстана.