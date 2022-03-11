Главный экономист Всемирного банка не исключает новой "арабской весны"

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт предупреждает, что рост цен на энергию и продукты питания, спровоцированный кризисом на Украине, может усугубить опасения в отношении продуктовой безопасности на Ближнем Востоке и в Африке, а также усилить социальное недовольство.

Reuters цитирует Рейнхарт: ”Последствия на себе ощутят Ближний Восток, Африка, Северная Африка и Африка к югу от Сахары, где с продуктовой безопасностью уже есть проблемы. Не хочется нагнетать, но ведь не секрет, что продовольственная нестабильность в том числе спровоцировала ”арабскую весну”. Эксперт добавила, что за последние два года число успешных и неудачных государственных переворотов в мире увеличилось.

”Арабской весной” называют серию протестов и восстаний, которые начались на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2010 году. Первым стал Тунис, за ним последовали еще пять стран: Ливия, Египет, Йемен, Сирия и Бахрейн.

Теперь внезапный рост цен на продукты питания может привести к социальным волнениям, как это было в 2007-2008 годах, а затем в 2011 году. Тогда увеличение стоимости продуктов по всему миру спровоцировало протесты в 40 странах.

В январе сельскохозяйственные товары подорожали на 35% по сравнению с прошлогодними показателями. Ожидается, что рост цен продолжится на фоне конфликта, поскольку и Россия, и Украина - крупнейшие поставщики пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла, сообщил Всемирный банк в прошлом месяце, через несколько дней после начала российской операции.

По словам экспертов, рост стоимости энергии и продуктов питания может побудить политиков к увеличению объема субсидий. Это, в свою очередь, приведет к росту задолженности во многих странах с низким доходом (60 государств либо уже в долговом кризисе, либо близки к нему).

В феврале Всемирный банк предупредил, что негативные последствия на себе особенно ощутит Ближний Восток и Северная Африка, поскольку, Египет, например, импортирует 80% пшеницы из Украины и России. Мозамбик - крупнейший импортер пшеницы и растительного масла.

По словам Рейнхарт, центральноазиатские государства также столкнулись с серьезными экономическими проблемами ввиду своих тесных экономических и торговых связей с Россией, которой, по прогнозам Международного валютного фонда, угрожает рецессия в этом году в связи с западными санкциями.

”Валюты этих стран уже пострадали, поступают сообщения о выводе средств со счетов, есть проблемы с уверенностью и продовольственной безопасностью, а также падением денежных переводов”, - сказала экономист, подразумевая потенциальное увеличение числа просителей убежища, которое может стать дополнительным осложнением.