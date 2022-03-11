Кобахидзе: власть Грузии охраняет интересы государства и народа

11 мар. 17:38

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии стоят на страже интересов государства и народа.

Он подчеркнул, что руководство республики не допустит, чтобы страна была втянута в войну или населению был нанесен неоправданный, непоправимый экономический ущерб.

По словам Кобахидзе, в настоящее время Грузия является единственной страной в мире, где оппозиция использует ситуацию на Украине как предлог для акций протеста и кампаний, наносящих ущерб как внутри страны, так и за ее пределами.

Председатель правящей партии также отметил, что пятая колонна в лице "Единого национального движения" преследует единственную цель - ухудшить экономическое и социальное положение грузинского народа путем введения санкций, передает "Грузия Online".