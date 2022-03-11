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В России заблокировали Instagram

В России заблокировали Instagram

Соцсеть Instagram (Meta Platforms, Inc.) будет заблокирована в России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, сообщается на сайте Роскомнадзора.

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числес военнослужащих", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее РБК сообщил, что пресс-секретарь Meta Энди Стоун опубликовал скриншот внутренней рассылки, из которой следует, что компания снимает запрет для жителей ряда стран на публикацию информации, призывающей к насилию против российских военнослужащих.

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