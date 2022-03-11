В Ростове пылает склад с деревянными поддонами

11 мар. 17:29

Сегодня вечером в Ростове-на-Дону вспыхнуло складское помещение, огонь перебросился на крышу частного дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Поступило сообщение о возгорании в складском помещении с деревянными поддонами, в 15:12 объявлен повышенный ранг пожара №2. Огонь распространился на крышу частного дома. Площадь пожара увеличилась до 500 кв м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

С огнем борются 70 человек и 21 единица техники, - добавили в МЧС региона