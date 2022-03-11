СМИ: продукция Nestle в России станет чисто российской

11 мар. 17:21

Швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle прекратила экспорт и импорт в Россию и из нее продуктов и напитков, таких как кофе Nespresso, пишут СМИ со ссылкой на представителя компании.

При этом в компании заявляли, что продолжат поставлять в РФ продукты питания. Nestle уже прекратила экспорт и импорт в Россию и из России таких продуктов, как кофе Nespresso или вода S.Pellegrino, - передает РИА Новости.

Речь не идет о продуктах первой необходимости, - добавили в компании.