Россияне-туристы стали в 10 раз больше ездить в Грузию

11 мар. 17:12

Граждане РФ за первые два месяца текущего года совершили до 50 тыс туристических поездок в Грузию - в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года (около 5 тыс поездок), следует из данных Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии.

При этом Россия занимает второе место среди стран, граждане которых чаще всего приезжают в Грузию. Лидер здесь Турция - порядка 62 тыс поездок в Грузию, это вдвое больше прошлогодних показателей.

В топ-3 также вошли граждане Грузии, проживающие за рубежом, более 37 тыс поездок, пишет ТАСС.