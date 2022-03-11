В Германии призвали приостановить сотрудничество вузов с Россией

11 мар. 17:11

Вузы Германии могут приостановить сотрудничество с российскими госучреждениями, а исследовательские институты "критически" пересмотреть существующие программы поддержки проектов с Россией. С таким призывом выступила конференция министров образования и культуры федеральных земель ФРГ.

"Мы призываем вузы к приостановке институционального сотрудничества с государственными учреждениями из России: мы должны показать российскому президенту на всех уровнях, что агрессия влечет последствия. Вузы и исследовательские учреждения призываем основательно и критически пересмотреть программы (финансовой) поддержки проектов с РФ", - сказано в заявлении по итогам заседания конференции.

Министры пояснили, что это не значит, что предоставление работы российским академическим сотрудниками и культурным деятелями будет ограничено на длительный срок или что контакты будут оборваны. Уточняется, что поддержка будет оказана тем в российской научной системе, кому "в настоящее время грозит преследование", передает РИА Новости.