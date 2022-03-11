В Адыгее сняли часть ограничений по коронавирусу

11 мар. 16:49

Власти Адыгеи с 11 марта смягчают ряд мер, связанных с коронавирусом.

"С сегодняшнего дня отменяются требования по предъявлению QR-кодов при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортучреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы, базы отдыха. Смягчаются требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, с организацией общественного питания, работой общественного транспорта", - сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram.

Кроме того, в Адыгее отменяются ограничения на численность участников массовых мероприятий и заполняемость объектов культуры, спорта, досуга.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм обязательно.

По словам Кумпилова, пока рано говорить о полной победе над вирусом, в связи с этим масочный режим остается актуальным.