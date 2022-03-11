Правительство России готовит третий пакет антисанкционных мер

11 мар. 16:22

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер на фоне введенных против страны санкций.

Премьер сообщил, что первый антикризисный пакет уже одобрен парламентом, второй на этой неделе внесен в Госдуму. "Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", - заявил он на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По словам Мишустин, работа по некоторым мерам уже завершена: утвержден перечень отраслей в сегменте малого и среднего бизнеса, представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы.

Предприятия, взявшие заем до 1 марта, получат возможность договориться об отсрочке или уменьшить размер платежей в течение льготного периода, эта возможность появится у тех, кто работает "в сфере сельского хозяйства, туризма, науки, культуры, общественного питания, медицины, разработки программного обеспечения, производства продуктов питания, мебели, одежды и также в целом в торговле".

Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года.

Также власти готовят инициативы, направленные на поддержку системообразующих предприятий, меры для защиты тех, кто участвует в государственных закупках.