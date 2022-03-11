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Эрдоган раскритиковал систему Совбеза ООН

Эрдоган раскритиковал систему Совбеза ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация вокруг Украины выявила структурные проблемы системы Совбеза ООН.

"В связи с кризисом на Украине стали очевидны структурные проблемы системы Совбеза ООН и ее перекошенность", - сказал он на дипломатическом форуме в Анталье, пишет РИА Новости.

Глава республики вновь подверг критике систему ООН, при которой пять государств-постоянных членов Совбеза решают судьбы 193 стран-членов организации, и назвал ее несправедливой.

Эрдоган подчеркнул, что проблема СБ ООН заключается в системе голосования, когда у одной из стран, начавших конфликт, есть право вето. "ООН не приняла резолюцию о прекращении боевых действий из-за одного-двух голосов против", - добавил он.

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