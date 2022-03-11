ЕС признал свою ошибку на Украине

11 мар. 16:11

Сегодня Жозеп Боррель объявил, что приглашение Украины и Грузии в НАТО было ошибкой. Владимир Путин еще 15 лет назад в Мюнхене предупреждал, что постоянное расширение НАТО и ЕС угрожает российским интересам, подчеркивая, что постсоветское пространство – зона геополитических, исторических и культурных интересов России. От ошибок предостерегали не только российские политики, но и авторитетные люди на самом Западе. Известный геополитик Збигнев Бжезинский, которого никак не обвинишь в любви к России, сразу после "Евромайдана" сказал, что при всей симпатии Украину в НАТО брать не нужно, иначе это приведет к полному краху украинской экономики и демократии. Надо было слушать хотя бы старика Збига, Боррель!