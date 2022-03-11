Канада ввела санкции против Абрамовича, Усманова, Памфиловой и Минобороны России

11 мар. 15:56

Канада ввела санкции в отношении российских миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова, а также министерства обороны РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте канадского правительства.

Кроме того, в санкционный список вошли Служба внешней разведки, компания "Сухой", корпорация Иркут, глава Центризбиркома России Элла Памфилова, судья Елена Морозова, вынесшая решение об аресте оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года, начальник Управления МВД Химок Игорь Янчук и другие.