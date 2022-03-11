Ушел из жизни Рустам Ибрагимбеков

11 мар. 15:55

В Москве в ночь с 10 на 11 марта на 84-м году жизни умер советский, российский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков.

"Мы получили очень плохие новости из Москвы... Народный писатель, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, кинодраматург Рустам Ибрагимбеков скончался в ночь с 10 на 11 марта после продолжительной болезни. Прощай, самый большой друг нашего кино! Прощай, дорогой коллега!" - сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Рустам Ибрагимбеков будет похоронен на родине. Он родился 5 февраля 1939 года в Баку. Известность пришла к Ибрагимбекову после создания в соавторстве с Валентином Ежовым сценария к фильму "Белое солнце пустыни". Рустам Ибрагимбеков написал свыше 40 сценариев художественных и телевизионных фильмов, многие его литературные произведения были экранизированы.

Рустам Ибрагимбеков - Народный писатель Азербайджана (1998), Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат государственных премий, профессор.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, в истории кинематографа Рустам Ибрагимбеков остался как абсолютно выдающийся мастер. "Это человек, которым мы можем гордиться и не только гордиться. Все, что он делал, останется надолго. Рустам Ибрагимбеков был мастером мирового уровня. Он единственный в мире человек, имеющий шесть государственных премий и практически все призы, какие могли быть в кинематографе, в том числе, за фильм по его сценарию Никита Михалков получил "Оскар"", - подчеркнул он.



Творения Рустама Ибрагимбекова много лет назад вошли в российскую и мировую культуру и остаются в ней до сих пор. "Все космонавты мира, которые летят из России, перед тем как улететь, по-прежнему смотрят фильм, где он был автором сценария – "Белое солнце пустыни"", - напомнил Чингиз Абдуллаев.



"Для меня он был большим другом. 32 года назад шесть человек, среди которых Максуд и Рустам Ибрагимбековы и я, решили построить дом. Мы его построили. Сегодня я остался последним из них, поскольку пятерых уже нет в живых. Ушел и Максуд Ибрагимбеков, и Рустам. Светлая память. Он был не просто выдающимся, он был великим мастером, которым Азербайджан может гордиться", - заключил писатель.