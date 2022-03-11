Иран согласился приостановить переговоры по СВПД

11 мар. 15:51

Тегеран согласен на паузу в переговорах по восстановлению ядерной сделки, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Пауза на переговорах в Вене может стать импульсом для решения всех оставшихся вопросов в преддверии окончательного возвращения. Все стороны сосредоточатся на успешном завершении переговоров", - написал дипломат в своем Twitter, добавив, что "внешний фактор не повлияет на наше общее намерение двигаться к заключению соглашения".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о необходимости перерыва в переговорах по ядерной сделке в Вене из-за "внешних факторов".