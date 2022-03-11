В Кремле рассказали, когда Путин поговорит с Макроном

11 мар. 15:36

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов по разговору Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном сейчас нет.

"По разговору с Макроном - ну сейчас чуть ли не каждый второй день Путин говорит с Макроном, поэтому, конечно, ничего исключать нельзя. Идет очень активная работа в плане телефонной дипломатии", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что планов о разговоре пока нет, он может состояться.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вновь поговорит с Путиным в ближайшие 48 часов. В ходе беседы с российским лидером он собирается добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.