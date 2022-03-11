Минтранс России просит снять ограничения по международным поездкам наземным транспортом

11 мар. 15:27

Минтранс РФ подал заявку в оперштаб на снятие ковидных ограничений по международным поездкам, которые были введены два года назад.

"Мы со своей стороны подали заявку на оперштаб по снятию ограничений со значительным количеством стран. Причем не только автомобильного, но и железнодорожного, - там, где они [ограничения] еще были установлены для того, чтобы обеспечить максимальную мобильность там, где это допускается по санитарно-эпидемиологическим показателям", - сообщил статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев в пятницу ходе пленарного заседания Госдумы.

Ранее в пятницу Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в восемь стран - Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран. Также сняты ковидные ограничения на полеты в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Доминикану, Египет (кроме Каира), Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.