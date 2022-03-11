Вильфанд пообещал москвичам потепление и экстремально высокое давление

11 мар. 15:05

В воскресенье в Москве потеплеет почти на 10 градусов, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу ночные морозы начнут ослабевать, днем потеплеет до нуля. "В воскресенье и понедельник будет заметное повышение температуры. Ночные температуры будут отрицательные, но уже небольшие - от минус 2 до минус 7 градусов, а днем до плюс 2-4 градусов. Это уже потепление почти на 10 градусов", - рассказал синоптик.

Со вторника атмосферное давление в столичном регионе начнет повышаться, а к концу следующей недели станет экстремальным. "Начиная со вторника давление станет высоким, а к концу недели оно будет стремиться к экстремально высоким значениям, примерно на 22-25 мм ртутного столба выше нормы", - предупредил Вильфанд.

Со среды по пятницу в Москве снова станет прохладнее, по ночам морозы, днем плюс 2-3.