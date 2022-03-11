ЕС признал свою ошибку на Украине

После двух недель санкционного давления и информационных атак на Россию, похоже, Европа постепенно начинает прозревать. Накануне немецкие СМИ напомнили о статистике зависимости Германии от российского топлива: 55% - по газу, 37% - по нефти. Вся Европа на 40% зависит от российского газа. В такой ситуации отказаться от нашего топлива ЕС никак не может. В этот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европа использовала почти все свои инструменты экономического давления на Россию. В запасе остается лишь остановка нефте- и газопроводов, но это настоящее самоубийство для ЕС.

Пока европейцы будут налаживать дорогие поставки сжиженного газа из США, строить недешевые ветряные мельницы и договариваться с арабами и венесуэльцами о поставках, пройдут в лучшем случае месяцы. Сейчас, когда цены на газ бьют рекорды, каждые сутки на счету. В Европе разгоняется инфляция, и остановить ее по одному щелчку, даже в условиях избытка газа в Старом свете, не получится. В этом состоянии финансово-экономического шока начинают открываться глаза у тех, кто еще вчера не всерьез воспринимал тревоги России.

Сегодня тот же Боррель объявил, что приглашение Украины и Грузии в НАТО было ошибкой. "Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок, и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать", - сказал дипломат. По сути, слова Борреля – это и есть ответ и объяснение всего того, что сегодня происходит на Украине. Можно только добавить, что не только членство Украины в НАТО, но даже потенциальное членство в ЕС было источником современного положения дел.

Владимир Путин еще 15 лет назад в Мюнхене предупреждал, что постоянное расширение НАТО и ЕС угрожает российским интересам, подчеркивая, что постсоветское пространство – зона геополитических, исторических и культурных интересов России. От ошибок предостерегали не только российские политики, но и авторитетные люди на самом Западе. Известный геополитик Збигнев Бжезинский, которого никак не обвинишь в любви к России, сразу после "Евромайдана" сказал, что при всей симпатии Украину в НАТО брать не нужно, иначе это приведет к полному краху украинской экономики и демократии. Надо было слушать хотя бы старика Збига, Боррель!

На это же всегда намекали немцы и итальянцы. Но США вместе с союзниками из Восточной Европы не хотели никого слушать. Они строили военные базы в Очакове, тренировали украинскую армию по натовским стандартам и поставляли туда вооружения. Конечно, до членства в НАТО не дошло, но то, что было сделано, уже переходило красную линию. Как сказал вчера Лавров, для втягивания Украины в западные военные структуры можно обходиться и без формального членства.

Сегодня, возможно, разочарованным в расширении НАТО и ЕС европейцам кажется, что дальше Россия в одиночку будет решать, что будет с Украиной, а сами они остались не у дел. Но это не так. Предложения МИД РФ к украинской стороне и НАТО с США остаются в силе. Москва все еще ждет официального отказа от расширения НАТО и включения туда Украины. Поэтому, если Европа хочет спасти свою промышленность от разорения, то Боррелю пора бы сказать, что ЕС против включения Украины не только в НАТО, но и Евросоюз. Такие призывы будут высоко оценены в российском МИДе и могут стать началом как решения ситуации на Украине, так и восстановления разрушенных Евросоюзом торгово-инвестиционных отношений.