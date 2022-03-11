Столтенберг: НАТО не отправит войска и самолеты на Украину

11 мар. 14:38

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Reuters, что организация не будет отправлять войска и самолеты на Украину.

Он подчеркнул, что необходимо найти "политичсекое, дипломатическое решение" сложившейся ситуации. "Столтенберг повторил, что альянс не будет направлять войска и самолеты на Украину", - сказано в сообщении агентства.

Генсек напомнил, что введение бесполетной зоны над Украиной "с большой вероятностью... приведет к эскалации войны в полномасштабную войну между НАТО и Россией".