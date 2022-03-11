Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы

11 мар. 14:38

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила в пятницу о введении санкций против 386 членов Госдумы РФ за признание независимости ДНР и ЛНР.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня, 11 марта, ввела санкции против 386 членов Думы, нижней палаты российского парламента, за поддержку украинских сепаратистских районов Луганска и Донецка", - следует из информации на сайте британского правительства.

Депутатам запрещен въезд в Великобританию, а также доступ к активам в Великобритании и ведение бизнеса в стране.