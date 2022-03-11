Песков: условий для дефолта в России не существует

Условий для дефолта России нет, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств - Минфина и так далее - о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. То есть фактически как таковых условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно", - заявил Песков, отвечая на вопрос о вероятности дефолта в стране.

В среду Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с "B" до "C" - высокий риск суверенного дефолта. В четверг с утверждением, что дефолт России возможен из-за новых санкций выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. В четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов указал на то, что Запад в последние две недели развернул экономическую войну против России.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, для дефолта России действительно нет оснований. "Для того, чтобы дефолт состоялся, Россия как государство должна перестать отвечать по обязательствам внешних займов. При этом наши золото-валютно-золотые резервы в период до проведения спецоперации были выше, чем наши заемные обязательства", - прежде всего напомнил он.



"В связи с этим нет физических условий для того, чтобы объявлять Россию страной, которая стоит на грани дефолта или уже подверглась ему. Надо признать, что наши золотовалютные резервы просто украли – но если кража была осуществлена в рамках политических решений других стран, соответственно, на эту ситуацию распространяется статус форс-мажора. Соответственно, мы никому не должны, пока продолжается форс-мажор. Поэтому Запад делает сейчас политические заявления, а не предупреждает о реальных экономических последствиях", - сказал Александр Сафонов.



Если держатели иностранного долга хотят выплат, им придется разморозить российские резервы. "Наши золотовалютные резервы все-таки принадлежат нам, поэтому придется обсуждать вопрос об их размораживании, если кто-то хочет, чтобы мы погасили наши займы, взятые на внешнем рынке, включая специальные бумаги Министерства финансов РФ. Придется разговаривать в этой части. Также надо понимать, что в данном случае речь именно о государственном долге, а не о совокупном российском внешнем долге, в который входят долги компаний", - обратил внимание он.



"Долги наших компаний за рубежом составляют отдельную проблему. Если к ним будет применена процедура дефолта, это событие будет равнозначно событиям 2008 года. Произойдет цепочка обвалов, связанная с потерей активов крупных банков, которым придется снижать свои показатели, из-за чего станет падать цена их акций. Все вместе приведет финансовый рынок к замешательству на очень серьезном уровне. Поэтому Россия сейчас должна спокойно себя вести, находиться в постоянном диалоге с зарубежными партнерами и предлагать решать все проблемы в рамках правового поля", - заключил экономист.