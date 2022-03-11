Кремль прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

11 мар. 14:05

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но необходимо сделать так, чтобы главы стран встретились ради результата.

"Никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна. Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что позиции Москвы известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков. "Мы ждем встречных формулировок", - добавил Песков.