Ильхам Алиев встретился с министром юстиции Грузии

11 мар. 13:59

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра юстиции Грузии Рати Брегадзе.

В ходе беседы стороны поговорили о роли министерств юстиции Грузии и Азербайджана в процессе развития стратегического сотрудничества между двумя странами.

Ильхам Алиев также Меморандум о взаимопонимании, подписанный между министерствами юстиции двух стран. Документ предусматривает укрепление отношений между министерствами юстиции Грузии и Азербайджана.

Помимо этого, азербайджанский лидер призвал к реализации совместных проектов и зафиксировал свою поддержку министерствам.