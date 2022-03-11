СМИ: житель Армении подорвал гранатой себя и бывшую жену

В ереванском пригороде Зовуни местный житель гранатой подорвал себя и свою экс-супругу, об этом пишут армянские СМИ.
По данным news.am, несколько сообщений о том, что мужчина преследует женщину, а очевидцы слышали звук взрыва, поступили в полицию республики.
К месту происшествия направилась оперативная группа, которая обнаружила недалеко от одной из школ пригорода тела Нелли Н. и Артака Д. Оба погибших были 1976 года рождения.
По предварительным данным, смерть наступила в результате увечий от взрыва гранаты.
Отмечается, что органы выясняют обстоятельства трагедии.