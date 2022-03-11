Врач рассказала, почему не стоит снимать стресс корвалолом, валерьянкой и травами

11 мар. 13:45

Многие люди пытаются избавиться от стресса, принимая валерьянку, корвалол или успокоительные чаи, однако такие способы борьбы со стрессом могут сделать только хуже, рассказала врач-терапевт "Инвитро-Москва" Надежда Капнинская, пишет "Доктор Питер".

Во время острого стресса у человека повышается артериальное давление и пульс, усиливается активность центральной нервной системы.

При хроническом стрессе страдает эндокринная система, сердце, уровень сахара в крови становится нестабильным, может повыситься холестерин, развиться ожирение, упасть иммунитет.

"Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены", - сообщила врач.

Синдром отмены корвалола может привести к появлению тревоги, дрожи, нарастающей слабости по всему телу, головокружению, тошноте, нарушениям сна, предупредила Капнинская.

Валериана также может принести вред. "Неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу. Длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, которая приведет к запорам", - уточнила терапевт.

Травяные чаи следует пить только после консультации с врачом. Они могут быть опасны гипертоникам, аллергикам, беременным, кормящим. "Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него", - объяснила врач.

Чаи, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень повышают давление, нельзя пить гипертоникам.

"Некоторые травы могут быть опасны во время беременности: в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец - это сильно повышает тонус матки. Не рекомендуется беременным, кормящим и детям до двух лет также чаи с мать-и-мачехой", - продолжила Капнинская.

По словам врача, для поддержания здоровья, в том числе и психического, полезно пить чай из ягод шиповника и смеси для заваривания с листьями ежевики и малины.