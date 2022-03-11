В НАТО рассказали, почему не собираются закрывать небо над Украиной

11 мар. 13:33

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что нежелание альянса закрыть небо над Украиной связано с недопущением эскалации ситуации на территории страны.

По его словам, введение бесполетной зоны "будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведет к прямому столкновению с Россией".

При этом он отметил, что в НАТО "понимают разочарование" Киева, однако эскалация конфликта за пределы Украины "просто приведет к большим страданиям и большему числу смертей", пишет турецкое агентство Anadolu.