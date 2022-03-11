Турция не планирует вводить санкции против России

11 мар. 13:22

Турция не строит планов по введению антироссийских санкций, канал доверия должен оставаться открытым, заявил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"В настоящий момент мы не планируем вводить санкции против России. Потому что мы хотим, чтобы канал доверия оставался открытым. И, конечно же, мы не хотим, чтобы пострадала наша экономика", - сказал Калын, информирует телеканал A Haber.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников.