Ильхам Алиев встретился с министром из Ирана

11 мар. 13:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Ростамом Гасеми, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках встречи глава ведомства передал Ильхаму Алиеву приветствие президента Ирана Ибрагима Раиси.

На встрече было отмечено, что новые реалии, сложившиеся в регионе после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, создают хорошие возможности для сотрудничества.

В частности, стороны подчеркнули важность заключенного правительствами Азербайджана и Ирана меморандума "О создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой", что является проявлением дружеских отношений между государствами.