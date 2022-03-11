Казахстанская авиакомпания SCAT станет чаще летать в Россию

11 мар. 13:16

Казахстанская авиакомпания SCAT намерена увеличить количество рейсов в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Ввиду большой потребности населения авиаперевозчик увеличивает количество рейсов в РФ и запускает новые маршруты в этом направлении", - сказано в заявлении.

В настоящее время SCAT выполняет рейсы в Москву из Нур-Султана, Актау и Шымкента, а также осуществляет полеты в Грозный и Махачкалу из Актау.

С 15 марта компания запустит дополнительные рейсы из Нур-Султана в Москву по вторникам, средам и пятницам. С 20 марта появится воскресный рейс из Шымкента в Москву, а с апреля авиакомпания начнет совершать три рейса в неделю на данном направлении.

Кроме того, с 16 марта SCAT будет летать из Актау в Москву не только по субботам, но и по средам. Перевозчик также открывает новое направление из Алматы в Москву с 15 марта с увеличением частоты полетов с двух раз в неделю до ежедневного выполнения.