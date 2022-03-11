Почему перестал расти доллар?

11 мар. 12:30

В пятницу курс доллара на Московской бирже корректируется после рекорда, установленного накануне.

Вечером в четверг доллар США и евро умеренно дешевели, к закрытию торгов курс доллара составил 118,5 рублей, на 1,5 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов, евро вечером в четверг опустился до 125 рублей, подешевев на 2 рубля.

На старте торгов в пятницу рубль не изменился по отношению к доллару и евро, однако затем стал отыгрывать вчерашнее падение. В настоящее время доллар подешевел на 2 рубля 30 копеек к открытию и на 12:20 стоит 116,2 рубля.