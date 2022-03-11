Оползень перекрыл дорогу к 12 населенным пунктам в Дагестане

11 мар. 12:23

Транспортное сообщение с 12 населенными пунктами Тляратинского района Дагестана было заблокировано в результате схода оползня.

"В 20:55 от ЕДДС Тляратинского района поступило сообщение о том, что на 14-м км дороги местного значения Тлярата – Камилух произошел сход горных пород на полотно дороги… Без автомобильного сообщения остаются 12 населенных пунктов с населением 5 356 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ЧС никто не пострадал.

В республиканском ГУ МЧС отметили, что жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено.

Планируется, что к середине дня автомобильное движение будет восстановлено.