Опрос показал, какие товары в России больше всего подорожали в марте

11 мар. 12:12

Жители России отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы, говорит опрос фонда "Общественное мнение".

Согласно исследованию, о росте цен на хлеб заявили 31% респондентов (по данным на 6 марта). При этом неделю назад так отвечали 41% (на 27 февраля).

Только 36% участников опроса считают, что цены на молоко выросли за неделю (48% - 27 февраля), на яйца - 34% (43% 27 февраля), мясо и птицу - 38% (51% 27 февраля).

Помимо этого, 44% респондентов сообщили о росте цен на сахар, хотя 27 февраля это фиксировали 40%.

Также 29% опрошенных в марте обратили внимание на рост цен на электротовары и бытовые приборы (24% в конце февраля), а также электроприборы - 19% (16% в октябре).

Стоит добавить, что исследование "ФОМнибус" было проведено 4-6 марта в 104 населенных пунктах 53 субъектов России, в нем приняли участие 1,5 тыс респондентов.