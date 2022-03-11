Лавина заблокировала дорогу в Дагестане

11 мар. 12:11

Дорога республиканского значения перекрыта в Цунтинском районе Дагестана из-за схода снежной лавины, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В Цунтинском районе автомобильная дорога республиканского значения "Агвали - Шаури - Кидеро" закрыта в связи со сходом снежных лавин на участках км 52 и км 54", - сообщает ведомство уточняя, что на месте ведутся работы по расчистке.

Планируется, что движение по временной схеме будет возобновлено около 16 часов 11 марта.