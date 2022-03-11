Дорога через перевал в Кахети ограничена для проезда

11 мар. 12:04

В связи с неблагоприятными погодными условиями на Гомборском перевале в регионе Кахети действуют ограничения для автомобилей. Как информирует департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, "из-за снега и низкой температуры запрет действует на 36-50 километрах дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (поворот монастыря Верона-Шуамта)".

Уточняется, что движение на участке разрешено только автомобилям повышенной проходимости. "Движение на остальном участке дороги свободно", - передает Sputnik Грузия.