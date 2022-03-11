В России выявили 50,7 тыс случаев коронавируса

11 мар. 12:01

В России за минувшие сутки выявили 50 743 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 2 595, в Москве - 2 102, в Подмосковье - 322. В Краснодарском крае - 1 286, в Ставропольском крае - 224, в Крыму - 953, в Дагестане - 98, в Кабардино-Балкарии - 125, в Адыгее - 160, в Карачаево-Черкесии - 106, в Северной Осетии - 37, в Ингушетии - 24, в Чечне - 16.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 242 043.

Госпитализированы за сутки 7 566 человек, на 19,5% меньше, чем накануне.

Выписаны по выздоровлении за сутки 151 210 человек, за все время - 15 194 927.

Умерли за сутки 674 пациентов, с начала пандемии - 359 585.