Турецкие суда покидают порты Азовского моря

11 мар. 11:58

Турецкие суда, которые оказались заблокированы в российских портах Азовского моря из-за ситуации на Украине, выдвинулись в пункты назначения. Об этом сообщили в Главном управлении мореплавания Турции.

"17 из 18 турецких судов, ожидавших в российских портах Азовского моря с 24 февраля, отправились в порты назначения", - сказано в заявлении.

При этом отмечается, что одно судно ожидает погрузки в Темрюке.

В Главном управлении мореплавания Турции также уточнили, что из-за неблагоприятных погодных условий часть турецких судов ожидает в Керчи, передает ТАСС.