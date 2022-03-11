СМИ: ситуация на Украине может лишить Россию иранской ядерной сделки

11 мар. 11:56

Ядерная сделка в рамках СВПД с Ираном может быть заключена без участия России, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленные дипломатические западные источники.

Как заявили в газете, Москва настаивает на том, чтобы санкции, которые обрушились на Россию в связи со спецоперацией на Украине, не перерезали доступ к торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому сотрудничеству с Ираном.

При этом опрошенные изданием дипломаты считают, что переговоры по иранской ядерной сделке могут провалиться, так как их участники не смогут удовлетворить требования России.

Отмечается, что если Москва будет исключена из сделки, ее участникам придется найти другую страну, которая сможет вывезти избытки обогащенного урана с иранской территории. По мнению Politico, возможные "претенденты" на такую роль - это Казахстан и Китай.